Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer heeft zijn ex-vrouw Sandra Birsak vanuit de gevangenis bloemen gestuurd voor hun trouwjubileum. Dat vertelden Charlotte en Michelle Masmeijer, de dochters van Frank Masmeijer, dinsdag in een interview met RTL Boulevard.

De 58-jarige Masmeijer is in juni van dit jaar veroordeeld tot negen jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Hij zit al ruim een jaar in de gevangenis in België.

Frank Masmeijer en zijn ex-vrouw zijn in 2017 na een huwelijk van 27 jaar gescheiden. Volgens Masmeijer ging het stel niet met ruzie uit elkaar. Birsak bezoekt de voormalig televisiepresentator geregeld in de gevangenis. Charlotte: "Ze waren 2 september dertig jaar getrouwd, toen had hij bloemen opgestuurd. Toen was ze helemaal blij."

Zijn dochters zoeken hem ook regelmatig op. Ze voelen geen woede of wrok tegenover hem. "Ik heb mijn vader nooit gevraagd: ben je een crimineel? Ik wilde dat niet weten. Of hij het nou gedaan heeft of niet: hij blijft mijn vader", aldus Charlotte.

Masmeijer ontkende lange tijd dat hij iets met de drugssmokkel te maken had, maar vertelde eind 2018 toch een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia.