Ellie Goulding zocht haar heil in alcohol om het leven in de schijnwerpers aan te kunnen. De singer-songwriter gebruikte drank om interessanter en grappiger over te komen, vertelde ze dinsdag in de Fearne Cotton's Happy Place-podcast.

"Ik moest een onecht persoon zijn om om te kunnen gaan met de onwerkelijke situatie waarin ik me bevond", aldus de 32-jarige Britse. "Voor mij kwam daarbij alcohol in het spel. Ik dacht dat ik zonder alcohol niet goed, slim, grappig of gek genoeg zou zijn om met anderen om te gaan."

Goulding gaf verder prijs niet alleen voorafgaand aan interviews te drinken, maar ook voorafgaand aan een optreden in de ochtendradioshow Live Lounge. "Live Lounge was het zenuwslopendst, zelfs voorafgaand daaraan dronk ik", vertelt de zangeres in de podcast.

"Ik zei tegen mezelf dat ik die ochtend moest drinken omdat ik geen idee had hoe ik de vragen moest beantwoorden. Ik dacht dat drinken me op zijn minst een beetje interessanter of grappiger zou maken."

Dat ze een alcoholprobleem heeft, bestrijdt Goulding. "Ik was geen alcoholist. Ik kon maanden zonder drank", aldus de zangeres.

Goulding ging in therapie voor woede-uitbarstingen

Goulding deed ook uit de doeken dat ze therapie heeft gevolgd om met haar woedeaanvallen om te kunnen gaan. Volgens de zangeres hielp haar huwelijk met Caspar Joplin, in augustus, haar om haar emoties te beheersen. "Met Caspar voelde ik me meteen rustiger."

"De woedeaanvallen gingen gewoon weg. Niet meteen. Maar ik deed wat we allemaal doen wanneer we iemand die we heel leuk vinden net hebben ontmoet: we tonen niet al onze slechte eigenschappen."