Brad Pitt is naar eigen zeggen "geen huiler". De 55-jarige acteur vertelt in gesprek met Anthony Hopkins dat hij al twintig jaar niet meer heeft gehuild, maar sinds de komst van zijn kinderen wel sneller word geraakt door de dingen die hij meemaakt en ziet.

"Ik ben een niet-huiler", vertelt Pitt, die samen met de 81-jarige Hopkins speelde in Legends of the Fall en met hem in gesprek ging voor het blad Interview. "Ik heb al zo'n twintig jaar niet meer gehuild, maar merk - nu ik ouder ben - dat ik sneller geraakt word."

Hij wordt naar eigen zeggen geraakt door het wereldnieuws, zijn vriendin en zijn kinderen. Pitt is vader van Maddox, Pax, Zahara, Shiloh en de tweeling Knox en Vivienne. Dit zijn de kinderen van hem en zijn ex Angelina Jolie. "Dat is een goed teken. Ik weet nog niet waar dit naartoe gaat, maar het is goed."

De acteur deelt met zijn collega Hopkins ook dat hij "af en toe te worstelt met een schuldgevoel", maar legt niet uit waar hij zich schuldig over voelt. "Ik realiseer me dat ik mijn verkeerde keuzes waardeer", vertelt Pitt. "Want ze leidden tot wijsheid en dat leidde vervolgens weer tot andere dingen."

Hij ziet het als een manier om zichzelf te vergeven voor zijn verkeerde keuzes. "Het is iets dat ik pas nu echt inzie", besluit de acteur.