Rosanna Kluivert heeft de hele nacht gehuild nadat haar stichting Kluivert Dog Rescue Foundation onderwerp werd van een uitzending van het programma Opgelicht?!. In een interview met De Telegraaf vertelt ze dat ze ook niet meer goed slaapt.

"In het begin was er ongeloof. Daarna verdriet, alsof je geen adem meer kunt krijgen. Slapen gaat niet meer. Ik heb de hele nacht gehuild, onze vrijwilligers huilen", aldus Kluivert.

Kluivert, die de stichting op Curaçao opzette, zegt dat haar verdriet snel omsloeg in boosheid. "Wij hadden nooit gedacht dat een journalistiek programma als Opgelicht?! hierin zou trappen. Wat me verbaast, is dat ons bestuur tot op de dag van vandaag geen vragen is gesteld. Het is een moedwillige, persoonlijke aanval."

Kluivert gaat door met de werkzaamheden voor haar stichting, maar is ook bezig met juridische stappen. "Opgelicht?! moet rectificeren. Dat moet ik eerst aanpakken. Je wil in een hoekje gaan zitten met een dekentje om je heen, maar dat gaan we niet doen. Ik ga terugvechten."

Kluivert wil met Jaap Jongbloed om de tafel

Ze wil dan ook graag met presentator Jaap Jongbloed praten. "Dan zal ik hem bij elke scène uitleggen hoe die tot stand is gekomen. Ik denk dat hij flauwvalt als hij ziet wat er allemaal niet klopt van de uitzending. Als hij niet bereid is om met mij om de tafel te gaan zitten, vind ik hem een laf persoon. Onze naam moet gezuiverd worden."

In de bewuste aflevering van Opgelicht?! worden voornamelijk de activiteiten van het aan de stichting gelieerde Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht gehouden. Zo zou er helemaal geen opvangcentrum op het eiland aanwezig zijn en lijkt het onduidelijk waar het geld en de fysieke donaties naartoe gaan.

Hoewel Kluivert toegeeft dat er fouten zijn gemaakt, ontkent ze met klem dat donaties voor persoonlijke doeleinden zijn gebruikt.