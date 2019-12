Marc de Hond is zaterdag getrouwd met zijn vriendin Remona Fransen. De presentator annex theatermaker maakte het huwelijk met de oud-atlete zondag bekend via Facebook.

De huwelijksvoltrekking vond plaats in de Koepelkerk in Amsterdam. In zijn post op Facebook schreef De Hond dat het een perfecte dag was vol liefde: "Just married met Remona de Hond-Fransen! Let’s grow old together." Hij plaatste ook enkele foto's bij het bericht.

De Hond deed op 24 januari zijn aanzoek op het podium van Theater Carré in Amsterdam, waar zij samen een show van Jochem Myjer bezochten. Na de voorstelling vroeg de cabaretier De Hond op het podium. Myjer ging vervolgens namens De Hond, die in een rolstoel zit, op één knie.

De twee zijn inmiddels bijna negen jaar samen en hebben twee kinderen: Livia (2) en James, die in augustus werd geboren.

De Hond (42) en Fransen (34) ontmoetten elkaar op trainingscentrum Papendal, waar hij trainde als rolstoelbasketballer van het Nederlandse team en zij als succesvolle atlete actief was op de zevenkamp.

In januari was nog niet duidelijk wanneer het koppel exact ging trouwen. De Hond onderging toen namelijk een chemokuur vanwege een kwaadaardige tumor in zijn blaas.