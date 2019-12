Emilia Clarke is dankbaar voor de hersenbloeding die ze acht jaar geleden kreeg, vertelt ze in een interview met The Guardian. Volgens de actrice kon ze door haar ziekte het enorme succes van Game of Thrones in het juiste perspectief plaatsen.

"Ik ben nu op het punt dat ik de bloeding als iets positiefs zie", aldus Clarke.

De 33-jarige actrice heeft twee keer een subarachnoïdale bloeding gehad, waarbij er een bloeding optreedt in de ruimte tussen de schedel en de hersenen. De eerste kreeg ze toen ze 24 jaar oud was, vlak na de opnames van het eerste seizoen van Game of Thrones, waarin ze de rol van Daenerys Targaryan speelde.

Volgens Clarke hielp de ziekte haar om te gaan met het onverwachte megasucces van de Game of Thrones-serie: "Doordat die hersenbloeding precies samenviel met het begin van mijn carrière en het begin van een show die nogal groot werd (Game of Thrones, red.), gaf het me een perspectief dat ik anders niet had gehad."

'Ik wilde niet ziek overkomen'

Clarke schreef in maart van dit jaar een persoonlijk stuk voor de New Yorker, waarin ze vertelt over de hersenbloedingen en hoe dat haar werk op de set soms bemoeilijkte. Tot die tijd hield ze haar gezondheidsproblemen echter geheim.

"Ik wilde het niet met anderen delen, omdat het iets van mezelf was", zegt ze daarover in The Guardian. "Ik was bang dat mensen er gemeen over zouden doen, ik wilde niet dat ze me zouden zien als een zieke."