Kid Rock is van het podium gehaald nadat hij minutenlang de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey beledigde, zo is te zien in een video op TMZ.

Het incident vond een week geleden plaats in Kid Rocks eigen bar in de Amerikaanse stad Nashville, maar de gebeurtenissen worden nu openbaar gemaakt. Ook reageert de artiest nu pas op zijn tirade.

Op de beelden is te zien hoe Kid Rock, hoogstwaarschijnlijk in beschonken toestand, op het podium uitlegt dat hij een hekel heeft aan Winfrey. Ook laat hij weten geen boodschap te hebben aan mensen die hem racistisch vinden. Daarnaast zegt hij ook een hekel te hebben aan cabaretière Joy Behar en presentatrice Kathy Lee Grifford. Zijn tirade bestaat uit een groot aantal krachttermen en beledigingen.

Kid Rocks scheldpartij vond plaats tijdens het optreden van een band. Nadat de zanger na zijn uitspatting interactie met het publiek zocht, hielpen beveiligers hem van het podium af.

In een reactie liet Kid Rock vrijdag weten dat hij ooit is benaderd om gast te zijn in de Oprah Winfrey Show. Volgens hem moest hij daarvoor echter vijf redenen opschrijven waarom hij van Winfrey en haar programma hield. "Ik zei dat ze de klere konden krijgen. Einde verhaal."