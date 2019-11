Gert Verhulst heeft geen behoefte meer aan andere vrouwen. De Belgische mediagigant vertelt aan de De Telegraaf dat zijn huwelijk een stevig fundament heeft.

"Voor mij is het gezinsleven belangrijk. Voor mij geen andere vrouwen meer in mijn leven. Als je nu vraagt: 'Hoe gaat het privé?', dan kan ik kort zijn: heel goed", aldus de 51-jarige Studio 100-baas in gesprek met de krant.

Zijn relaties met K3-leden Karen Damen 2005-2007) en de affaire met de Nederlandse Josje Huisman (2012) behoren toe aan het verleden. "Ik ben nu gelukkig en dat wil ik zo houden. Het verleden ligt achter mij en ik vind het niet relevant om daarover nu nog uitspraken te doen. Met de twee ex-K3 vrouwen Josje en Karen heb ik prima contact. Het prille huwelijk met Ellen staat op een stevig fundament."

'Ik heb het roer omgegooid'

Verhulst werkt sinds zijn achttiende levensjaar in de entertainmentindustrie en het werk als programmamaker stond hem niet toe een uitgebalanceerd privéleven te leiden. Maar daar heeft hij een einde aan gemaakt.

"Ik heb het roer danig omgegooid en besteed nu meer aandacht aan mijn gezin. De kerstdagen en de jaarwisseling wil ik in rust met mijn familie vieren. Daar komt geen speld tussen. Ik blokkeer mijn agenda."

Spijt dat hij al die tijd zo hard wilde werken, lijkt Verhulst echter niet te hebben: "Mijn succes is vooral ingegeven doordat ik als acteur en presentator altijd met liefde en passie hard heb gewerkt. Ik ben op de helft van mijn leven beland. Misschien ben ik daardoor wel in een rustiger vaarwater terechtgekomen."