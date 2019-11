Loes Luca is op haar 62e gestopt met het roken van joints. De actrice deed dat elke avond, na het spelen van een voorstelling. Dat zegt Luca in gesprek met AD.

"En hoe laat Nina (dochter, red.) ook thuiskwam, ik zat altijd nog met Harald aan een wijntje. Maar ik was ook streng, hoor! Keurig met mes en vork spreken, geen Goede Tijden Slechte Tijden kijken. Voor je het weet denkt zo'n kind dat je de problemen in het leven moet aanpakken zoals in een soap."

Liever had Luca gezien dat haar dochter helemaal geen televisie keek. De keren dat ze het wel deed, ging de voorkeur naar de publieke omroep VPRO uit: "Omdat ik vond dat ik dat kind een alternatief moest bieden, heb ik eindeloos geschilderd, geplakt, geknutseld en spelletjes gedaan."

Hoewel Luca dikwijls overkomt als een onverschrokken blije vrouw, ligt de waarheid iets genuanceerder: "Ik vind een vol café binnenkomen ook eng. Alleen, ik zeg dan niet heel zachtjes: hoi. Ik roep: 'Hallo allemaal! Beetje gezellig hier?' Dat herkennen mensen niet als verlegen. Die denken: daar heb je haar weer met d'r grote slaajbek. Altijd maar lollig doen, hè."

'Die vrouw is cruciaal geweest'

Op dit moment is Luca in de film Mi Vida te zien, daarnaast wordt er aan een voorstelling over haar leven gewerkt. Maria Goos, bekend van onder andere Gloaca en Leef!, maakt een script van het levensverhaal van de Rotterdamse actrice.

"De emotie is na al die jaren wel van dat verhaal af, hoor. Maar toen ik las wat Maria heeft geschreven over mijn overgrootmoeder, raakte me dat toch meer dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Die vrouw is cruciaal geweest in mijn leven."