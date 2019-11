Ismail Ilgun heeft volledig afscheid genomen van zijn oude leven als treitervlogger en houvast gevonden bij een geloofsgemeenschap in Zaandam, zegt hij zaterdag in een interview in Trouw.

"Ik wist: dit is waar ik de rest van mijn leven wil zijn", aldus 22-jarige Ilgun in gesprek met de krant.

Ilgun maakt deel uit van een zogeheten madrassa, een fractie die is opgericht rondom de Dilara-moskee in het westen van Turkije. De gemeenschap vindt de basis voor haar geloof in een vertakking van de oude soefieorde Naksibendi.

De voormalige YouTuber kwam in aanraking met de gemeenschap toen hij twee jaar geleden herstelde van een klaplong: "Ik zit te eten, köfte, en kon plots niet meer goed ademen. Mijn moeder stuurde me naar het ziekenhuis, en uit de scan bleek dat ik een spontane klaplong had. De dokter zei: 'Je gaat nooit kunnen roken of blowen.'"

'Ik dacht: deze mensen zijn raar, hier kom ik niet meer'

Ilgun, die overmatig blowde, nam de uitspraak van de dokter ter harte en kwam op het pad van het geloof toen hij bij een vriend logeerde en met hem meeging naar een lezing.

"Ik ging nog eens, en toen was die geleerde toevallig over uit Turkije. Bij zijn binnenkomst ging iedereen opstaan voor hem en zijn hand kussen en zo. Ik dacht: deze mensen zijn raar, hier kom ik niet meer. Maar die jongens belden me heel vaak, en in die tijd was ik heel erg op zoek naar een plek om me bezig te houden met het geloof. Je weet toch: waar je liefde krijgt, waar je je kwetsbaar kunt opstellen."

Hij ging naar lessen en kreeg aandacht van de ouderen. Onder hun hoede leerde Ilgun om te gaan met zijn verleden als treitervlogger: "Wat ik zo mooi vind aan het soefisme: het gaat om de ziel. Ik ben bekend, dus als ik ergens kom, kijkt iedereen me aan, en maken ze foto's."

'Door de bus te nemen, train ik mezelf, gaat mijn ego eruit'

"Er komt dan toch snel een soort van hoogmoedigheid in je op. Een ziekte van het hart, die je moet bestrijden. Ik ga bijvoorbeeld met de bus naar werk. Daar zou je je voor kunnen schamen, want welke bekende Nederlander gaat nou met de bus? Maar door wel de bus te nemen, train ik mezelf, gaat mijn ego eruit."

Ilgun publiceerde in 2016 video's op YouTube over het leven van jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg. Daar zaten ook video's tussen waarin jongeren anderen lastigvallen. Dat leidde tot de arrestatie van de negentienjarige vlogger. Hij werd verdacht van opruiing en aanzetten tot geweld.