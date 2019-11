Voormalig topschaatster Marianne Timmer heeft, voordat haar eigen carrière begon, drie uur tevergeefs gewacht op een handtekening van haar jeugdidool Yvonne van Gennip. Van Gennip had Timmer gevraagd om even te wachten maar bleek haar belofte te zijn vergeten, vertelt Timmer donderdag in gesprek met de Volkskrant.

"Elke keer als Yvonne kwam schaatsen op mijn thuisbaan in Groningen, meldde ik me aan als vrijwilliger", aldus de winnares van drie gouden Olympische schaatsmedailles, twee in 1998 in Nagano en de derde in Turijn in 2006. "Dan ging ik bijvoorbeeld blokjes leggen op de ijsbaan. Ik wilde haar aanraken, met haar praten. Ik heb ooit een handtekening gevraagd, toen ze naar haar kleedkamer liep. Ze zei: "Ja, blijf hier maar even wachten." Drie uur later stond ik er nog. Yvonne was het natuurlijk vergeten."

Volgens Timmer stond het incident een latere vriendschap met de winnares van drie gouden schaatsmedailles op de Olympische Spelen van 1988 in Calgary niet in de weg "Later heb ik het haar vergeven. Yvonne is nu een van mijn beste vriendinnen. Als ze niet op reis is, spreken we een paar keer per week af om bij te kletsen."

De 45-jarige Timmer presenteert vanaf 30 november het AVROTROS-programma De ijzersterkste, waarin ze bekende Nederlanders leert schaatsen. De 55-jarige van Gennip was presentator van de sportprogramma's Telesportief en Sport in Holland. Van Gennip werd in december 2018 in verband gebracht met dopinggebruik, wat ze ontkende.