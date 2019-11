Katja Schuurman is woedend op Story na verhalen over een seksverslaving, Temptation Island-deelnemers halen elkaar door het slijk en Fred van Leer blijkt het niet hoog in zijn bol te hebben. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Voel je je helemaal zen, hang je net onderuit in een downward facing dog, krijg je een berichtje van je liefje: "Iedereen denkt dat je verslaafd bent en probeert af te kicken." Weg is je positieve kijk op het leven en plotsklaps lig je verfomfaaid op de grond met spierpijn. Hoe kun je nog genieten van je vakantie als iedereen zo over je denkt?

Katja Schuurman wilde zo snel mogelijk van het akelige gevoel af en liet deze week van zich horen op sociale media. Terwijl zij boven op een berg zat te mediteren, schreef Story vorige week dat er geen sprake is van een yogavakantie, maar dat de actrice en presentatrice in Zuid-Afrika zit om van haar seksverslaving af te komen. In de kliniek waar Gordon van zijn onhebbelijkheden afkwam, zou nu Katja hulp zoeken.

"Ik waardeer seks, ik hou van intimiteit, zoals de meeste gezonde mensen. Ik ben er opener over geweest dan de meesten (das war einmal) - maar verwar mijn plezier niet met zoiets serieus als verslaving. Als dat verslaving is, dan hoop ik dat ik daarvan nooit genees", aldus Katja bij een foto van zichzelf op de eerder genoemde berg en een foto waarop ze in het zwembad ligt.

De presentatrice, die met haar berichtje nog even naar het jacuzziverhaal verwijst, herinnert roddeljournalisten eraan dat ze een dochter en ouders heeft en dat ook zij al deze geruchten meekrijgen. Op Instagram krijgt ze niets dan bijval: bekende vrienden als Halina Reijn, Claudia de Breij en Ruben van der Meer zijn het helemaal met haar eens.

"Dank jullie wel voor jullie mooie en lieve reacties. Ik weet dat ik geen verantwoording schuldig ben, maar jullie woorden doen me goed", schrijft ze in reactie op de honderden lieve berichtjes die bij de foto staan.

Story blijft ook in het nieuwe nummer vasthouden aan het verhaal en gelooft er niets van dat Katja op 'yogavakantie' is. Dit kan nog een staartje krijgen.

Wie zijn billen brandt...

Een jolig muziekje, een voice-over met veel humor en beelden van een vrouw die wordt aangerand. Wacht. Hoort dat laatste echt in dit riedeltje? Als je het RTL en Blue Circle vraagt schijnbaar wel. De Villa bevatte tot twee keer toe beelden van vrouwen die ongewenst werden benaderd, en dat werd zonder enige gêne uitgezonden. Natuurlijk schreven we hier vorige week al over, maar uiteraard is dit verhaal niet in één week klaar.

RTL besloot voorlopig te stoppen met dergelijke televisie en dus moeten fans van Temptation Island hun hart voortaan ergens anders ophalen. Fan van het eerste uur Michella Kox was er woedend over op Instagram. Zij vond het onbegrijpelijk dat het programma van de buis werd gehaald en hoopte dat Peter van der Vorst zich nog zou bedenken.

Dat doet hij niet: Peter heeft aan Tim Hofman in #BOOS verteld dat hij het schokkend vond dat dit zo heeft kunnen gebeuren. Op de suggesties die Peter R. de Vries deze week in RTL Boulevard deed - dat RTL zelf druk op de producent heeft uitgeoefend om vooral meer seks en drank in de uitzendingen te krijgen - kwam geen reactie.

Daar wordt natuurlijk op hoog niveau over gesproken, maar de oud-deelnemers van Temptation Island geven uiteraard ook allemaal hun mening. Fans van het programma kunnen zich allemaal nog wel herinneren hoe verleider Alex bij een laveloze Rosanna in bed ging liggen. Zij vertelde daar deze week over dat ze later begreep dat Alex daartoe gepusht was door de makers van het programma.

Helaas zijn er ook mensen die deel hebben genomen aan het programma en nu misbruik lijken te willen maken van de ontstane situatie, zo suggereerde oud-deelnemer Ruud deze week. In een bericht op Instagram benadrukte hij dat veel mensen toch echt zelf de fout in zijn gegaan tijdens hun deelname en nu naar de producenten wijzen om hun eigen hachje te redden.

Ook oud-deelnemer Milou leek dat te doen, toen ze op uitspraken van haar mededeelnemers Rodanya en Demi wees. Zij vertelden deze week aan De Telegraaf dat ze ertoe werden aangezet om meer te drinken en dat ze zich daar onprettig bij voelden. Maar Milou dook beelden op waarin beide dames zeiden best nog eens mee te willen doen, mits ze een flinke smak geld krijgen.

Het zou zonde zijn als het daadwerkelijk gaat zoals Ruud zegt: mensen die proberen hun eigen hachje te redden door misbruik te maken van deze situatie. Want het is een kwalijke zaak waar echt iets aan gedaan moet worden, en dat moet niet ondersneeuwen door de rest.

Naar je schouder stijgen

Volgens het aloude gezegde zou aandacht mensen weleens naar hun hoofd kunnen stijgen, maar deze week ontdekten we dat het ook lager kan gaan zitten. Fred van Leer vertelde dat hij met pijn in zijn schouder bij een ziekenhuis was weggestuurd met de aanbeveling een pijnstiller te slikken. "Iedereen kan fouten maken, maar iemand zei ook: 'Omdat je Fred van Leer bent, denk je dat je een voorkeursbehandeling krijgt?'. Ik zei: 'Nee'."

Omdat de pijn, ondanks een paracetamolletje, maar bleef aanhouden, kreeg Fred van zijn vriendin Mariska Bauer de aanbeveling het bij een ander ziekenhuis te proberen. Dat bleek de juiste, want de pijn was echt niet zomaar voorbij gegaan: er bleek zo'n 2 liter pus in zijn schouder te zitten.

Hoe de pus daar precies terecht was gekomen weten we niet, maar zeker was dus dat Fred zich niet aanstelde. De hele week konden we volgen hoe bekende vrienden bij Fred langskwamen of een bloemetje langs kwamen brengen. Want wat bleek: als Mariska die aanbeveling niet had gedaan, had het flink verkeerd af kunnen lopen voor de stylist.

"Twee dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest", schreef Fred op Instagram. Hij bleek een nare reactie te hebben gehad op de bacterie Staphylococcus aureus, die bij veel mensen op de huid voorkomt. Wat er na die twee dagen had kunnen gebeuren zegt Fred zelf niet, maar wie het ziektebeeld opzoekt, komt een heel eind verder.

Want als de bacterie dieper in het lichaam was gekomen, had Fred bloedvergiftiging, een ontsteking aan de hartkleppen, botontsteking of een longontsteking kunnen oplopen. De les die we hier wellicht uit kunnen trekken: als het niet goed voelt, is het toch een goed idee om even verder te kijken.