Nicole Scherzinger denkt voor het eerst plezier te kunnen halen uit een optreden met The Pussycat Dolls. De zangeres staat komend weekend voor het eerst in negen jaar weer op het podium met haar oud-collega's van het zang- en dansgezelschap.

In gesprek met The Guardian vertelt de 41-jarige Scherzinger dat ze al langere tijd een reünie wilde met The Pussycat Dolls.

"Ik kon er namelijk eerst nooit van genieten", zegt de zangeres, die gedurende de hoogtijdagen van de popgroep leed aan een eetstoornis en een verstoord lichaamsbeeld. "Dat zorgde ervoor dat het een groot deel van het plezier wegnam, want ik leefde destijds in een donkere wereld. Ik was aan het werk of mezelf aan het martelen."

De stoornis boulimia waar Scherzinger aan leed, had ook invloed op haar stemkwaliteit. Dat deed haar besluiten om hulp te zoeken. Inmiddels gaat het goed met de zangeres, die na The Pussycat Dolls een solocarrière startte, maar hiermee nooit grote successen wist te behalen.

"Het is mijn wens om een grote ster te zijn en dat maakt het lastig voor me. Ik stel altijd hoge doelen voor mezelf. Ik had inmiddels al met mijn vijftiende wereldtour bezig willen zijn."

Groep gaat volgend jaar op tournee

The Pussycat Dolls waren in 2010 voor het laatst samen en treden op 30 november weer op tijdens de finale van het programma The X Factor: Celebrity, waarin Scherzinger jurylid is. In het voorjaar start de groep bovendien een tournee in het Verenigd Koninkrijk.

The Pussycat Dolls werden in 1995 door choreografe Robin Antin gevormd tot burleskgroep. In 2005 begonnen de dames in een nieuwe samenstelling een muziekcarrière. Ze scoorden grote hits met liedjes als Don't Cha, Buttons, When I Grow Up en Beep.

De groep bracht in totaal twee albums uit. Voordat het tweede album verscheen, besloot Carmit Bachar The Pussycat Dolls te verlaten. In 2009 werd bekend dat de andere leden voor onbepaalde tijd zouden stoppen. De grotere rol die Scherzinger als frontvrouw in de groep had, werd vaak als reden genoemd voor de breuk.