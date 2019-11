De man die Frits Wester bedreigde heeft ook in hoger beroep een werkstraf opgelegd gekregen. De duur van de werkstraf is met tien uur verminderd, van zestig naar vijftig uur, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag woensdag aan Shownieuws.

De 51-jarige man kreeg in februari dit jaar te horen dat hij zestig uur werkstraf zou moeten volbrengen voor het bedreigen van de parlementair verslaggever. Ook werd er een omgangsverbod opgelegd. In hoger beroep bleef een werkstraf van vijftig uur over.

De veroordeelde man had een eigen politieke partij en wilde meedoen aan de Europese verkiezingen, maar kreeg hiervoor van RTL geen zendtijd. Uit onvrede begon hij toen e-mails te sturen aan Wester, die steeds bedreigender van aard werden. Wester besloot daarom destijds aangifte te doen.