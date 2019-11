Het betaalde crowdfundingplatform Patreon heeft dinsdag de pagina met de accountnaam Joycelyn Savage, de naam van de vriendin van zanger R. Kelly, verwijderd. Het platform is er ondanks meerdere pogingen niet in geslaagd om de identiteit van de persoon die de pagina heeft aangemaakt te verifiëren en vermoedt dat er sprake is van identiteitsfraude.

"Na meerdere onsuccesvolle pogingen om de identiteit van de gebruiker vast te stellen, hebben we vanwege mogelijke identiteitsdiefstal de Patreon-pagina gesloten die naar verluidt zou horen bij Joycelyn Savage", aldus Patreon in een verklaring die is gedeeld door CNN.

"Patreon-leden die zich op de pagina hebben ingeschreven, krijgen hun geld terug en de eigenaar van de pagina heeft geen geld ontvangen."

Savages familie, die al jaren geen contact met haar heeft gehad, blijft zich zorgen maken om haar veiligheid. "De recente verklaring van Patreon onderstreept de zorgen die de familie heeft over de veiligheid van Joycelyn", stelde de familie dinsdag in een verklaring.

In post werd gezegd dat Kelly zijn vriendin manipuleerde

Op een pagina van de crowdfundingsite, die afgelopen zaterdag online verscheen, vertelde iemand die zich voordeed als de 24-jarige Savage, dat R. Kelly haar jarenlang manipuleerde.

Zo moest ze hem aanspreken als 'meester' en 'daddy' en mocht ze niet met haar ouders bellen zonder dat iemand meeluisterde.

Vervolgens werd door Patreon een onderzoek naar de identiteit van de paginahouder gestart.

De zanger zit sinds juli vast op verdenking van meerdere misdrijven, waaronder het bezitten van kinderporno en seksuele handelingen met een minderjarige.