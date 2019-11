Larry King heeft begin dit jaar weken in coma gelegen nadat hij een beroerte kreeg, zo vertelde de radio- en televisiepresentator dinsdag in gesprek met Extra TV, tijdens een feest voor zijn 86e verjaardag.

"Het was een zwaar jaar", aldus King. "Ik kan me niets herinneren van sinds maart. Ik lag een paar weken in coma. Toen ik eruit kwam, werd alles beter. Volgens mijn dokter heb ik een onvoorstelbaar sterke geest."

In april werd King met spoed opgenomen voor een bypassoperatie. Hij zou al een geplande heropening van een bypassoperatie uit 1987 krijgen, maar werd voor de geplande datum onwel. King kreeg in het verleden twee keer een hartaanval.

King stopte in 2010 na 25 jaar met zijn dagelijkse praatprogramma op CNN. In de laatste aflevering van Larry King Live werd de presentator bedankt door onder anderen de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama.