Model Kim Feenstra wil het taboe op het niet op natuurlijke manier zwanger kunnen raken doorbreken. Na de onthulling in haar docuserie Life of Kim dat zij en haar partner Stanley daar moeite mee hebben, grijpt ze dinsdag op Instagram haar eigen situatie aan om andere koppels een hart onder de riem te steken.

"De reden waarom ik dit wilde delen, is omdat het ten eerste een groot doel in mijn leven is om moeder te worden", aldus de 34-jarige Feenstra.

"Daarnaast heb ik gemerkt dat het best nog een taboe is onder vrouwen en mannen als je net zoals Stanley en ik in een soortgelijke situatie zit. Voor mij is die taboe niet nodig. Het is namelijk geen keus geweest om niet op de natuurlijke manier kinderen te kunnen krijgen."

Feenstra is blij met de reacties op haar ontboezemingen. "Ik vind het fijn om het te kunnen delen. Want ik ben niet alleen. Doordat ik zo open ben geweest, heb ik zoveel berichten ontvangen van vrouwen en koppels die zich in dezelfde situatie bevinden, maar er niet echt over durfden te spreken. Vooral onder vrouwen is de onzekerheid van je geen vrouw voelen groot. Maar lieve vrouwen: I got you. We got this."

In de zesdelige docuserie Life of Kim krijgen de kijkers inzicht in Feenstra's werk- en privéleven. De documentaire is sinds begin november te zien bij Videoland.