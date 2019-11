De grootmoeder van Monique Westenberg is dinsdagavond op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de voormalig partner van André Hazes bekend via Instagram. Oma Corrie uit Rotterdam was ook regelmatig te zien in de reallifesoap Ik haal alles uit het leven waarin onder meer het gezinsleven van Hazes centraal stond.

Westenberg schrijft op Instagram dat haar oma dinsdagavond om 20.00 uur is overleden. "Onze koningin. Onze steun en toeverlaat. Onze ‘moeder’. Ons alles! De allerliefste, de mooiste, de krachtigste vrouw in ons leven is naar de hemel gegaan. Mijn hart is voor altijd gebroken."

André Hazes reageerde eveneens via Instagram op de dood van oma Corrie met wie hij altijd een goede band leek te hebben. "Mijn allerbeste vriendin is niet meer. Een moeder in de tijd dat ik die even niet had. Een luisterend oor. Een uitgesproken mening. Een van de weinige mensen waar ik iets van aannam. Bedankt voor de liefde, warme maaltijden, open deur en puurheid. Houd van je Cor."

De Instagram-post van monique Westenberg waarin ze het overlijden van haar oma Corrie bekendmaakte

