Fred van Leer is geopereerd aan een ontsteking in zijn schouder. Via een video op Instagram vertelt de stylist dat de operatie goed is verlopen. "Ik voel me een ander mens".

Van Leer werd vorige week zaterdag opgenomen in een ziekenhuis in Rotterdam, omdat hij "extreem veel pijn" aan zijn schouder had. Aanvankelijk werd hij weer naar huis gestuurd.

Maandag is hij in een ander ziekenhuis opgenomen, waar bleek dat het om een ontsteking ging die geopereerd moest worden.

Van Leer is blij met de zorg die hij heeft ontvangen. "Ik ben zo goed geholpen", aldus de stylist, "de pijn die ik had is nu al weg."

Van Leer zegt nog twee dagen in het ziekenhuis te moeten blijven. De shows die hij woensdag in Wageningen en donderdag in Emmeloord zou geven, worden verzet.