Channing Tatum, die vorig jaar scheidde van Jenna Dewan, heeft de rechter verzocht om te besluiten op welke feestdagen hun dochter bij haar vader of haar moeder is. Het voormalig acteurskoppel zou er volgens TMZ wegens hun drukke schema's niet uitkomen.

Uit juridische documenten die Tatum heeft ingediend, blijkt dat de rechter wordt verzocht om te bepalen waar de zesjarige Everly op bijvoorbeeld haar verjaardag en op Thanksgiving zal zijn. Ook wil Tatum dat wordt vastgelegd dat beide ouders regelmatig FaceTime-contact met hun dochter hebben.

Volgens Tatum hebben zowel hij als ex-vrouw Dewan drukke agenda's en lukt het hen daarom niet om dit schema vast te stellen. "Wegens onze constant veranderende werkschema's, ondervinden we problemen om deze zodanig aan te passen dat we allebei evenveel tijd met onze dochter doorbrengen."

Daarnaast zou Tatum toestemming willen om Everly tot vijf dagen per jaar mee te nemen naar 'werkgerelateerde evenementen'. "Jenna en ik hebben het geluk dat ons werk ons unieke kansen biedt en ik zou deze ook graag willen delen met Everly", aldus de Magic Mike-acteur.

Als laatste eist Tatum dat zowel zijn ex als hij de beeltenissen en de naam van hun dochter niet mogen gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door hun ex-partner.

Uit de juridische documenten zou ook blijken dat Tatum een adviseur wil inschakelen die in de toekomst dergelijke problemen kan helpen voorkomen.

Beide acteurs hebben inmiddels nieuwe relatie

Dewan en Tatum leerden elkaar in 2006 kennen op de set van Step Up. Het stel trouwde in 2009, kreeg zes jaar geleden dochter Everly en kondigde in april 2018 aan te gaan scheiden.

Tatum, bekend van films als Magic Mike en The Hateful Eight, is inmiddels samen met zangeres Jessie J. Dewan heeft een relatie met acteur Steve Kazee en is momenteel in verwachting van haar tweede kind.