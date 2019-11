T.I. heeft de uitspraken over het jaarlijks controleren van het maagdenvlies van zijn dochter genuanceerd. De rapper zegt in gesprek met Jada Pinkett Smith dat het maar één keer gebeurde.

T.I. (echte naam Clifford Joseph Harris) was samen met zijn huidige echtgenote Tameka Cottle te gast in Smiths talkshow Red Table Talk.

In de uitzending zegt Cottle dat T.I.'s dochter ten tijde van het onderzoek vijftien of zestien jaar oud was. De rapper vult aan dat de biologische moeder van Deyjah ook aanwezig was tijdens het bezoek aan de gynaecoloog.

In een aflevering van de podcast Ladies Like Us zei de rapper begin november dat hij zeker wist dat zijn dochter nog maagd was, maar nu wil hij duidelijk maken dat zijn dochter na haar achttiende verjaardag niet is onderzocht.

"Dit verhaal is sensationeler gemaakt dan het is en berust op onwaarheden", zegt hij tegen Smith. Daarnaast bood de artiest zijn excuses aan aan zijn dochter. Zij had er volgens hem moeite mee dat haar vader over het onderwerp had gesproken.

'Ik ben bereid mijn naasten te beschermen'

De eerdere uitspraken van T.I. ontketenden een golf van reacties, waarbij onder andere nationale en internationale gezondheidsorganisaties te kennen gaven dat de procedure om het maagdenvlies te onderzoeken geen valide resultaten levert.

Toch maakt T.I. duidelijk dat hij nog steeds achter de eenmalige controle staat. "Ik krijg kritiek omdat ik bereid ben alles te doen om mijn naasten te beschermen. Als een jongen een meisje zwanger maakt, verandert zijn thuissituatie niet echt. Als mijn dochter zwanger wordt, staat ons huishouden negen maanden lang op zijn kop. Wij hebben meer te verliezen."