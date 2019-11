Rintje Ritsma heeft de laatste drie jaar meer vastigheid in zijn leven, maar kort nadat hij was gestopt met schaatsen, had de Fries soms periodes waarin er weinig in zijn agenda stond. De viervoudig wereldkampioen allround merkte dat hij daar lamlendig van werd.

"Vrije tijd tussen de klussen door lijkt leuk, want dan kun je die opvullen met hobby's. Maar dat gaat vervelen. Depressief was ik niet, maar wel ernstig zoekende", aldus de 49-jarige Ritsma in gesprek met Veronica Magazine.

Ritsma stopte in 2008 met schaatsen en merkte daarna dat het belangrijk voor hem is om actief te blijven. "Ik heb echt moeten leren hoe ik dat moest oppakken. En als ik het nu een week druk heb, dan is het ook heerlijk om een dag op de bank te hangen. Of een hele ochtend in je nest te liggen, zoals sommige mensen graag doen."

Ritsma zegt nog steeds van zijn bekendheid als schaatser te leven. Ook binnenkort maakt hij daar weer gebruik van, als hij als coach meedoet aan De ijzersterkste, waarin bekende Nederlanders de schaatsen onderbinden. Verder doet hij amper mee aan televisieprogramma's.

"Of het moet heel apart zijn, zoals Zeesterren een tijdje terug. Toen gingen we een week naar een resort in Turkije, aan het strand, mooi weer. Dat is toch wat anders dan zo'n opname in een studio op het Mediapark in Hilversum", meent de oud-schaatser.

"En ik heb meegedaan aan The Masked Singer, omdat ik zingen wel een uitdaging voor mij vond. Ik zing nooit, laat staan op het podium. Ja, onder de douche of in de kroeg na tig bier, maar dan houdt het wel op. Gelukkig was ik onherkenbaar met een masker op, anders had ik het never nooit gedaan."