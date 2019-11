Actrice en regisseur Halina Reijn is door de Nederlandse uitgave van Harper's Bazaar verkozen tot Woman of the Year 2019. Zij krijgt de prijs voor haar vele prestaties in de nationale en internationale film- en theaterwereld.

De 44-jarige actrice ontving de prijs uit handen van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Reijn maakte dit jaar haar regiedebuut met de film Instinct, die het Nederlands Film Festival opende en geselecteerd is voor een Oscar in de categorie beste niet-Engelstalige film.

Harper's Bazaar benoemt op de website elke week een vrouw die een bijzonder prestatie heeft neergezet en zich hiermee onderscheidt tot Woman of the Week, om uiteindelijk een Woman of the Year uit te roepen. Met de uitreiking van de Women of the Year Awards wil het magazine vrouwen die iets bijzonders neerzetten of ergens in uitblinken zichtbaar maken, om zo weer andere vrouwen te inspireren zichzelf zichtbaar te maken.

Andere winnaars van de Harper's Bazaar Women of the Year Award 2019 zijn ballerina Igone de Jongh (Oeuvre Award), ontwerper Iris van Herpen (Internationaal Award) en dichter Radna Fabias (Opkomend Talent Award).

Dit jaar werden er twee nieuwe categorieën toegevoegd: de Business Award (gewonnen door ondernemer Janneke Niessen) en de Publieksprijs (gewonnen door theatermaker Adelheid Roosen). Miluska van 't Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar, hostte de feestelijke avond in de Posthoornkerk in Amsterdam.