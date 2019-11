Voormalig televisie-tuinman Rob Verlinden is al 28 jaar HIV-patiënt en lijdt al acht jaar aan de ziekte van Parkinson. Dat vertelde hij zondag voor het eerst in de TV Show op Reis en maandag onder meer bij Beau.

"Parkinson is een vreselijke ziekte. Je hebt pas nog Rob de Nijs gezien en ook Ernst Daniël Smid. Ik snap heel goed dat zij het eigenlijk niet wilden vertellen, Ik heb het acht jaar maar erken het pas sinds een jaar, want ik wilde het niet erkennen. Want als je toegeeft heb je het idee dat je niets meer kan," aldus de tuinman die bekendheid verwierf met programma's als Eigen Huis en Tuin en Rob's Grote Tuinverbouwing.

Dat hij Parkinson had, hield Verlinden acht jaar lang verborgen voor de buitenwereld. "Maar met geheimen bewaren heb ik ervaring. Want ik ben al 28 jaar seropositief. Maar in die tijd liepen mensen met een grote boog om mensen met aids heen. Niemand zou je een hand geven. Ik vond Oscar Hammerstein een kanjer, want die heeft het meteen gezegd: en plein public. En die heeft het ongeveer net zo lang als ik. Maar zelf vertelde ik het niet. Ik was totaal verbijsterd, had er niet op gerekend. Degenen in mijn omgeving die het wisten werden er helemaal gek van."

In zijn nieuwe boek Verwoesting door passie vertelt Verlinden alles over zijn leven: hij trouwde, kreeg twee kinderen en heeft inmiddels zeven kleinkinderen. Zijn twee dochters weten pas sinds drie jaar dat Verlinden besmet is met HIV.

Na de scheiding van zijn vrouw kreeg Verlinden een relatie met een man. "Ik leidde een dubbelleven. Ik had mezelf herontdekt en toegegeven dat ik homo was. Dat is op zich al een enorme worsteling. Maar ik was zo groen als gras. Dan kom je met mensen in contact en die nemen je mee naar Amsterdam, In de It was het altijd feest. En ook in de dark-rooms. Ik heb niets geschuwd: ik wilde alles ontdekken."

Verlinden weet niet wanneer hij besmet is geraakt: "Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Mij kon toch niets gebeuren? Maar het is me wel gebeurd. Daar kwam ik op een hele rare manier achter. Voor een nieuwe hypotheek moest ik medisch gekeurd worden. Toen kreeg ik het bericht van mijn dokter dat ik seropositief was. In die tijd was het een dodelijke ziekte. Ondertussen werkte ik keihard door. In 1993 kwam het medicijn uit Amerika. En nu ben ik 69 en ben ik er nog steeds."