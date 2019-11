Katja Schuurman reageert op Instagram op een verhaal in Story, waarin werd gesteld dat de actrice in een kliniek zou worden behandeld voor een seksverslaving. "Verwar mijn plezier niet met zoiets serieus als verslaving".

Schuurman heeft in het verleden vrijuit over haar seksleven gesproken. Zo vertelde ze in de talkshow Gert Late Night dat zij en haar echtgenoot Freek van Noortwijk zo nu en dan het bed met anderen delen.

De actrice brengt op dit moment een aantal weken door in een retraite in het buitenland, waar ze aan yoga doet, wandelt en mediteert. "Ik voel me bevoorrecht dat ik deze tijd voor mezelf heb kunnen nemen", aldus de actrice.

Voor Story was de afwezigheid van Schuurman vorige week aanleiding om te melden dat ze in een kliniek werd behandeld, "om haar onstuitbare zucht naar seksuele avonturen in bedwang te krijgen". Volgens Schuurman getuigt die redenering van een "bizarre geest".

"Ik waardeer seks, ik hou van intimiteit, zoals de meeste gezonde mensen. Ik ben er opener over geweest dan de meesten (das war einmal)," aldus Schuurman, "als dat verslaving is, dan hoop ik dat ik daarvan nooit genees."