Dennis Quaid wordt niet geraakt door de negatieve reacties die hij krijgt op zijn verloving met de 26-jarige Laura Savoie. De 65-jarige acteur zegt het gevoel te hebben dat zijn verloofde de ware is.

In gesprek met The Guardian vertelt Quaid dat hij moest lachen om de vele media-aandacht die werd besteed aan zijn verlovingsnieuws, dat een maand geleden bekend werd gemaakt.

"We zitten er niet mee", zegt de Parent Trap-acteur. "Iedereen heeft weer een andere kijk op het leven, dus ik kan niets zeggen over wat zij ervan vinden. Ik kan er niet eens boos om worden."

Quaid, die drie keer eerder getrouwd was, zegt dat hij niet op zoek was naar een veel jongere vriendin. "Ik ontmoette haar op een zakelijk evenement en toen ontstond er een relatie tussen ons. Je hebt geen controle over op wie je verliefd wordt, ik word zelf niet makkelijk verliefd. Maar ik ga de mening van anderen hier in elk geval geen invloed op laten hebben."

De acteur denkt in Savoie 'de ware' te hebben gevonden. "Ik ben drie keer getrouwd geweest en dit wordt de laatste keer, dat weet ik zeker. Ik heb het gevoel een echte levenspartner te hebben gevonden."

Acteur heeft zoon met Meg Ryan

Volgens Quaid is er nog geen datum geprikt voor het aankomende huwelijk, maar een locatie is wellicht wel al gevonden. De acteur was onlangs met zijn verloofde op de wijngaard waar ook een groot deel van de opnames plaatsvonden van The Parent Trap. "Ze boden zichzelf aan als huwelijkslocatie. Of we er gaan trouwen? Natuurlijk, wie zou dat niet willen?"

Het is niet de eerste keer dat Quaid voor een veel jongere vrouw valt. Twee jaar geleden had de Amerikaan een relatie met het nu 31-jarige model Santa Auzina.

De acteur is drie keer eerder getrouwd. Hij was tussen 1978 en 1983 getrouwd met actrice P.J. Soles, tussen 1991 en 2001 met actrice Meg Ryan en tussen 2004 en 2018 met vastgoedmakelaar Kimberley Buffington.

Met Ryan kreeg Quaid een zoon. Tijdens zijn relatie met Buffington kreeg hij via een draagmoeder een tweeling.