Acteur Alec Baldwin vindt het frustrerend om een oude vader te zijn. Hij zou graag meer tijd met zijn kinderen hebben. Vertelt hij in een interview met The Guardian.

De 61-jarige Baldwin heeft samen met zijn 35-jarige vrouw Hilaria vier kinderen. De oudste (Carmen) is zes jaar oud en de jongste (Romeo) werd in mei 2018 geboren.

In het interview met The Guardian reflecteert de acteur op het feit dat hij een oude vader is. "Het is frustrerend", zegt hij daarover, "Vaak denk ik, 'weet je wat? Ik wou dat ik meer tijd had'."

Toch ziet hij ook goede kanten. "Ik ben erg aanwezig. Mijn kinderen zijn mijn prioriteit. Ik ben er erg mindful door geworden: hoe maak ik het beste van mijn tijd met hen?"

Baldwins vrouw Hilaria vertelde eerder deze maand via Instagram over de twee miskramen die ze dit jaar heeft gehad. Ze schreef dat ze het belangrijk vindt daar openlijk over te praten, omdat er een taboe op miskramen rust.

Tijdens een gala van het American Museum of Natural History vertelden de Baldwins afgelopen vrijdag dat ze nog steeds naar een vijfde kind verlangen. "Elke keer als we weer een nieuw gezinslid verwelkomen denken we: 'Dit is geweldig. Laten we er nog meer nemen!'", aldus Baldwin.



Baldwin was eerder getrouwd met actrice Kim Basinger. Zij kregen samen een dochter. De inmiddels 24-jarige Ireland Baldwin is model en actrice.