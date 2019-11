Joycelyn Savage, de 24-jarige vriendin van R. Kelly, vertelt in een reeks bekentenissen op het platform Patreon dat de zanger haar jarenlang manipuleerde. Kelly (52) zit sinds juli vast op verdenking van meerdere misdrijven, waaronder het bezitten van kinderporno en seksuele handelingen met een minderjarige.

Savage zegt dat Kelly haar vlak na hun eerste ontmoeting in 2015 een carrière als zangeres en model beloofde. Hij liet haar overvliegen naar Californië en nam een paar nummers met haar op in zijn studio, waar hij volgens Savage vervolgens niets mee deed. "Robert (R. Kelly, red.) vertelde me zoveel leugens en mijn negentienjarige geest geloofde ze allemaal", schrijft ze.

Nadat ze bij hem ingetrokken was, werd het gedrag van Kelly volgens Savage zeer controlerend en manipulatief. Zo moest ze hem aanspreken als 'meester' en 'daddy' en mocht ze niet met haar ouders bellen zonder dat iemand meeluisterde. Verder hielden Kelly's assistenten haar constant in de gaten, zelfs als ze onder de douche stond.

Het verhaal van Savage lijkt op dat van andere vrouwen die Kelly beschuldigd hebben van emotioneel en seksueel misbruikt. Kelly ontkent alle beschuldigingen.

Savage, die sinds haar negentiende in het huis van Kelly woont, nam het tot voor kort juist voor hem op. Eerder dit jaar werd ze samen met Azriel Clary (21), een andere vriendin van Kelly, geïnterviewd door Gayle King. In dat interview beweerde zowel Savage als Clary dat er niets mis was met hun relatie met Kelly.

Steve Greenberg, de advocaat van Kelly, beschuldigt Savage via Twitter van opportunisme. "Het is jammer dat Joycelyn haar lange, liefdevolle relatie met Robert nu probeert te misbruiken voor geld", aldus Greenberg.