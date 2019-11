Fred van Leer is weer thuis, nadat onderzoek naar zijn pijnklachten aantoonde dat hij een ontsteking heeft in zijn schouder. De stylist had vrijdag vanwege de pijn zijn show van zondag afgezegd en deelt de diagnose zaterdag via Instagram.

"Ik ben thuis, heb een heftige ontsteking in mijn schouder, waardoor ik niets meer kan", aldus Van Leer. "Ik heb medicatie en hoop nu dat het snel beter gaat."

Eerder op de dag deelde de stylist via Instagram onderzoeken te ondergaan om de oorzaak van zijn aanhoudende pijn te achterhalen. "We zijn nu aan het onderzoeken wat het kan zijn", schreef hij bij een foto van zichzelf in wat lijkt op een ziekenhuisbed. "Ik ben in goede handen en hoop op voorspoedig herstel."

Via Instagram laat de 43-jarige stylist weten dat hij zijn afgezegde show inhaalt op 24 februari. De eerstvolgende show, woensdag in Wageningen, is nog niet geannuleerd.

Van Leer is bezig aan een theatertournee over styling en kleding. Afgelopen februari maakte hij bekend zestig shows aan de tournee toe te voegen.