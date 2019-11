Een rechter heeft geoordeeld dat Mohamed Hadid, de vader van de beroemde modellen Gigi en Bella Hadid, een landhuis in de luxe wijk Bel Air in Los Angeles moet afbreken omdat het een gevaar vormt voor omwonenden.

Het huis, dat als bijnaam de 'Starship Enterprise' heeft en 100 miljoen dollar (ruim 90 miljoen euro) kostte, is tegen een heuvel gebouwd en zou niet voldoen aan standaard veiligheidseisen.

"Als dit huis loskomt van de heuvel, neemt het een stuk van de buurt mee", zei een rechter afgelopen week volgens TMZ, nadat Hadid, die bouwontwikkelaar is, was aangeklaagd door enkele buren. De zakenman was van plan het huis te verkopen voor een bedrag van negen cijfers.

Volgens Hadid heeft de woning nooit een gevaar gevormd en is het geen millimeter verschoven sinds hij in 2012 begon met de bouw, waarop werd toegezien door inspecteurs. Hij is met name kwaad op een buurman die volgens hem 3,5 miljoen dollar wilde en dreigde hem anders aan te geven wegens het schenden van bouwvoorschriften. Hadid heeft de buurman aangeklaagd wegens uitbuiting.

De 71-jarige Hadid was van 1994 tot 2000 getrouwd met de Nederlandse Yolanda Hadid. Samen kregen ze drie kinderen, die alle drie model zijn: Gigi, Bella en Anwar.