Iggy Azalea en haar vriend Playboi Carti zijn bestolen van sieraden ter waarde van 366.000 dollar (ruim 332.000 euro), meldt het lokale nieuwsstation WSB-TV.

Uit hun huis in Buckhead, in de Amerikaanse staat Atlanta, werden onder meer ringen, kettingen, diamanten en horloges weggehaald.

Volgens de politie werd er vorige week donderdag ingebroken bij het koppel, maar deden zij pas drie dagen later aangifte. De dief zou door de voordeur zijn binnengekomen en door de achterdeur weer zijn weggegaan.

De 29-jarige Azalea vertelde bij de aangifte dat ze de deur niet had afgesloten zodat haar vriend naar binnen kon. Volgens Carti was zijn vriendin in de kelder toen de inbreker binnenkwam. Hij zegt de betreffende persoon te hebben gezien, die volgens hem gemaskerd was en een wapen bij zich droeg.

Azalea brak in 2014 door met hits als Fancy met Charli XCX en Black Widow met Rita Ora. De rapper bracht afgelopen zomer haar tweede album In My Defense uit.