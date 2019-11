Country singer-songwriter Sam Hunt, die woensdag werd gearresteerd voor het rijden onder invloed van alcohol heeft via sociale media zijn excuses aangeboden.

"Donderdagavond besloot ik naar huis te rijden nadat ik een drankje had gedronken met een vriend", schrijft hij. "Het was een slechte en egoïstische beslissing en ik bied aan iedereen die ik met mijn gedrag in gevaar heb gebracht en teleurgesteld in mij is mijn excuses aan. Het zal niet meer gebeuren", schrijft de zanger.

Tests wezen uit dat de 34-jarige zanger 0,173 gram alcohol per 100 milliliter in zijn bloed had, ruim boven de geldende limiet van 0,08 gram. Na het betalen van een borg van 2.500 dollar (ongeveer 2.250 euro) mocht hij het politiebureau na een aantal uur weer verlaten.

In Nederland is Hunt bekend geworden door zijn nummer Take Your Time, dat in 2015 in de Nederlandse hitlijsten stond. De voor vier Grammy Awards genomineerde zanger trad in maart van datzelfde jaar op in de Amsterdamse Melkweg.