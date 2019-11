De 73-jarige actrice Susan Sarandon deelt vrijdag op haar eigen Instagram-kanaal foto's van haar gehavende gezicht, opgelopen door "kleine uitglijder" aldus de 73-jarige actrice.

De actrice liep een herschudding, gebroken neus en gekneusde knie op door de val die ze zelf een kleine uitglijder noemt. Door deze omstandigheden moet Sarandon noodgedwongen haar afspraak om campagne te voeren voor Senator Bernie Sanders afzeggen.

Ze grijpt haar val meteen aan om een groter bewustzijn te creëren rondom klimaatverandering, wapengeweld en immigratiewetten.

"Als dit al een noodsituatie is, vraag het degenen die gescheiden zijn van hun families aan de grens, of die gescheiden zijn van hun geliefden door een onrechtvaardig, racistisch, winstgevend gevangenissysteem. Of vraag het aan de boeren, wetenschappers en mensen die hun huis kwijtraakten door overstromingen", schrijft ze.

Sarandon staat bekend om haar actieve ondersteuning van progressieve en linkse politieke doelen. In 2018 werd Sarandon gearresteerd tijdens de Women Disobey-protesten, samen met 575 andere mensen, omdat protesteerde tegen het immigratiebeleid van president Trump.

De Amerikaanse actrice won in 1996 een Academy Award voor haar rol in de film Dead Man Walking. Daarnaast kreeg ze nog meer dan 35 acteerprijzen toegekend, waaronder een BAFTA Award (voor The Client).