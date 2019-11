Jane Fonda, die al zeven vrijdagen achter elkaar in Washington protesteert voor het klimaat, laat zich na vier arrestaties niet meer oppakken. Volgens TMZ loopt de actrice het risico om een celstraf te krijgen als ze voor de vijfde keer wordt gearresteerd.

Op beelden van TMZ is te zien hoe Fonda door haar mede-demonstranten wordt weggeleid zodra de politie arriveert om arrestaties te verrichten. De actrice beleeft de rest van het protest vanaf een balkon waar ze haar collega's toejuicht.

Deze week werden actrices Piper Perabo, Amber Valletta en Diane Lane gearresteerd. In eerdere weken werden ook Sam Waterston, Ted Danson en Rosanna Arquette in de boeien geslagen in Washington.

Fonda en haar collega's demonstreren als onderdeel van de actiegroep Fire Drill Fridays elke vrijdag in Washington om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Fonda werd al vier keer gearresteerd voor onrechtmatig demonstreren. De actrice werd de eerste drie keer na enkele uren vrijgelaten, maar bracht de vierde keer wel een nacht in de cel door.

De actiegroep zou willen voorkomen dat Fonda nogmaals gearresteerd wordt en daadwerkelijk voor langere tijd achter de tralies verdwijnt, omdat ze het boegbeeld van de beweging is geworden.