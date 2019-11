Actrice Freida Pinto, vooral bekend van haar rol in Slumdog Millionaire, is verloofd met haar vriend Cory Tran. Het stel maakte het nieuws donderdag via Instagram bekend met enkele foto's waar de verlovingsring duidelijk op te zien is.

"Waar ik wil zijn en waar ik naartoe wil is me nu compleet duidelijk", schrijft Pinto bij een foto met haar vriend. "Wat wijze oude geliefden zeggen over de liefde klinkt nu logisch."

"Je bent het mooiste wat ooit mijn leven is binnengewandeld en je blijft. Ik zorg er wel voor dat je blijft", aldus de actrice tegen de fotograaf met wie ze nu twee jaar samen is. Tran schreef op zijn beurt dat hij het mooiste verjaardagscadeau ooit heeft gekregen, doelend op zijn verloving.

Pinto brak in 2008 door met haar rol in de Oscar-winnende film Slumdog Millionaire. Met Dev Patel, haar tegenspeler in die film, had ze van 2009 tot 2014 een relatie.