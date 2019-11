RTL 5 krijgt er flink van langs op sociale media, Monique Westenberg moet misschien wel verhuizen en wie kookt er voor de koning en koningin? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

In het #metoo-tijdperk zou je denken dat we inmiddels allemaal wel weten wat grensoverschrijdend gedrag is. Eigenlijk is het heel simpel: nee is nee. Maar op de een of andere manier blijkt het voor sommige mensen toch een vorm van hogere wiskunde te zijn.

Nog steeds maken mannen en vrouwen misbruik van hun positie en van andere mensen, gewoon, omdat ze dat kunnen. Toen dat deze week op televisie gebeurde, ontstond er een fel tegengeluid: op sociale media waren mensen woedend bij het zien van beelden van het programma De Villa, waarin een man een duidelijk beschonken vrouw toch aanzet tot seks.

In het realityprogramma worden vrijgezelle dames en heren in een villa geplaatst en krijgen ze een week de tijd om de ware te vinden, die met de hulp van allerlei testen voor hen gevonden is. Het programma werd aangeprezen als "nog heftiger dan Temptation Island" en na de uitzendingen van deze week, weten we precies wat RTL 5 daarmee bedoelde.

Eerder drong een van de mannen zich al meerdere keren ongevraagd op aan een deelnemende vrouw: terwijl zij in bed lag, hing hij over haar heen, zoende haar en zei hij dat ze niet zo ongezellig moest doen. Blijkbaar vonden de makers dat nog niet problematisch genoeg, want het programma bleef gewoon op televisie en het incident van deze week ging er ruimschoots overheen.

Tim Hofman en andere minder bekende Nederlanders riepen RTL 5 op in te grijpen. "O ja, dus RTL 5 - in programma De Villa - dacht: meid helemaal van de wereld, geeft geen blijk van wil tot seks en guy 'is nou eenmaal geil' en duikt er bovenop. Dan zetten we daar een grappig muziekje en ludieke voice-over onder."

RTL 5 liet daarna weten te zijn geschrokken van de beelden en direct de boel van televisie te halen. "Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen. Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan."

Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij RTL 5 een programma van de buis wordt gehaald omdat de zender toch niet blij is met de inhoud ervan. Zo ging het ook al met Jan Houdt Hoop, al was de reden daar een stuk minder ernstig. Misschien een idee om de programma's eerst even vooraf te kijken vóór heel Nederland ze kan zien?

Verliest Monique alles?

Het einde van een relatie is voor niemand makkelijk. Een gebroken hart, tranen over de wangen, verminderde eetlust en wellicht een rebound of twee: het is een proces waar je doorheen moet en het versnellen ervan heeft geen zin, je moet de verbroken relatie toch eerst verwerken.

Extra moeilijk wordt het als je voormalige wederhelft het heeft uitgemaakt en hij of zij dat hele proces tijdens de relatie al gehad heeft. Terwijl jij jankend op de bank zit, of verbeten aan de bar staat, is je ex al lang weer klaar met de verwerking en inmiddels misschien alweer verliefd.

Monique Westenberg kan er als geen ander over meepraten: terwijl haar ex André Hazes alweer tot over zijn oren verliefd is op Bridget Maasland, is zij nog bezig het verdriet te verwerken. En als we Weekend mogen geloven is dat niet waar de ellende ophoudt, want Monique moet er ook nog rekening mee houden dat ze op straat komt te staan.

Het huis waar Monique momenteel nog met zoon André jr. woont, is het huis van haar ex. Hoewel ze er als gezin zijn ingetrokken, staat Moniques naam niet op het koopcontract en heeft ze volgens het blad geen kans van slagen als zij er wil blijven wonen en André haar er eruit wil.

Daarbij zou ze ook geen alimentatie krijgen: omdat er geen huwelijk is geweest, is er ook geen sprake van partneralimentatie. De zanger zou dan alleen kinderalimentatie moeten betalen.

Volgens vrienden van het stel zal het zo'n vaart niet lopen, zij zeggen tegen Weekend dat André ook wel begrijpt dat hij Monique niet zomaar het huis uit kan gooien. "Hij heeft er geld genoeg voor. Al blijft ze er nog vijf jaar zitten, dat geld komt ooit wel weer terug. Hij wil immers ook dat zijn zoontje leuk opgroeit."

Daarbij heeft André al eerder gezegd dat hij nog steeds veel respect en liefde voelt voor zijn ex, dus echt op straat zal Monique niet komen te staan. Al zal het geen makkelijke tijd voor haar zijn.

Koninklijke ontbijtjes, lunches en diners

Wat eet een koning? Iedere dag kaviaar, oesters en alles met truffel? En wat eet een tienerprinses? Kroketjes, tosti's en noodles? Een gelukkig mens komt daar binnenkort achter: de koninklijke familie zoekt namelijk iemand voor in de keuken, die dagelijks de maaltijden voor Máxima, Willem-Alexander, Amalia, Alexia en Ariane gaat bereiden.

Voor 36 uur per week zoekt de koninklijke familie een kok die niet alleen de maaltijden van de familie kan bereiden, maar ook het eten voor gasten kan verzorgen. En dat is nog best wel ingewikkeld, want het lievelingseten van de leden van het Koninklijk Huis loopt nogal uit elkaar.

Zo heeft de koning het liefst Hollandse pot: hij is dol op spruitjes en allerlei stamppotten. Onze koningin eet het liefste schnitzel met frietjes en eindigt dan met een Argentijns toetje bestaande uit een pannenkoek met zoete melkcrème (dulce de leche).

In 2015 klaagde Willem-Alexander nog over de strenge dieetregels: er kwamen geen aardappelen en pasta in huis, zodat iedereen op een gezond gewicht bleef. Handige informatie voor de nieuwe kok. Net als dat een overdaad aan vis niet wordt gewaardeerd. Gelukkig blijven er talloze andere opties over.

Wie heel enthousiast wordt van een contract voor 36 uur per week voor maximaal 2.970 euro bruto per maand, kan zich nog tot na het weekend melden als nieuwe kok.