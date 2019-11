Chris Brown is woensdag vader geworden van een zoontje, wiens naam niet bekend is gemaakt. Subtiele boodschappen op de sociale media van de zanger en de moeder van het kind, Instagram-model Ammika Harris, zijn bewijs van de geboorte, meldt TMZ donderdag.

Brown kijkt op een foto op zijn Instagram-account glimlachend naar beneden, met de datum 20 november 2019 erbij geschreven. Op een andere foto is hij te zien met een hoody waarop in het Engels de tekst 'geboren' staat. Harris schrijft op een Instagram story "Ik was verliefd zodra ik je voor het eerst zag".

In augustus werd bekend dat de 30-jarige zanger en het 26-jarige model een kind verwachtten, een jongetje. Harris was in verwachting van haar eerste kind, terwijl Brown al vader is van een vijfjarige dochter met model Nia Guzman.

De huidige relatiestatus van Brown en Harris is niet duidelijk. In augustus waren er berichten dat het stel uit elkaar zou zijn. In oktober meldden verschillende media dat de twee hun relatie nieuw leven hadden ingeblazen.