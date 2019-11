Sam Hunt is donderdagochtend in Nashville gearresteerd voor rijden onder invloed. De countryzanger reed tegen de rijrichting in, had moeite om zijn auto onder controle te houden en er bevonden zich twee geopende bierblikjes in zijn auto, meldt USA Today donderdag.

Volgens de politie van de Amerikaanse stad rook Hunt naar alcohol en keek hij slaperig uit zijn ogen. De countryzanger zou tijdens het zoeken naar zijn identiteitsbewijs moeite hebben gehad om zijn verschillende pasjes van elkaar te onderscheiden.

Hunt zei tegen de politie kort daarvoor alcohol te hebben gedronken. Tests wezen uit dat de 34-jarige zanger 0,173 gram alcohol per 100 milliliter in zijn bloed had, ruim boven de geldende limiet van 0,08 gram.

Rond 6.00 uur in de ochtend werd Hunt gearresteerd voor rijden onder invloed en het rijden met geopende blikjes alcohol, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Rond 9.00 uur diezelfde ochtend werd hij op borgtocht vrijgelaten na het betalen van 2.500 dollar (ongeveer 2.250 euro).

In Nederland is Hunt bekend geworden door zijn nummer Take Your Time, dat in 2015 in de Nederlandse hitlijsten stond. De voor vier Grammy Awards genomineerde zanger trad in maart van datzelfde jaar op in de Amsterdamse Melkweg.