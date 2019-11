Matthew McConaughey is in Australië bijna gebeten door een bruine slang, een van de giftigste reptielen op aarde, vertelde hij woensdag bij de Today Show Australia.

De Amerikaanse acteur bevond zich in de tuin van een vriend. Toen hij een schuur binnenliep, voelde McConaughey dat hij ergens op gestapt was.

"Ik zag de slang zich een weg baande door mijn benen. Hij had me eigenlijk moeten bijten. Mijn vriend kwam in de schuur en het lukte hem de slang te vangen. 'Dat is een bruine slang, maat. Dit had heel erg slecht voor je kunnen aflopen', zei hij tegen me."

Ondanks de enigszins nare ervaring is de bruine slang een van de lievelingsdieren van de acteur, vertelde de vijftigjarige McConaughey in het televisieprogramma: "Juist omdat het dier me niet heeft gebeten!"