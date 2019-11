Stervoetballer Cristiano Ronaldo (34) is niet getrouwd met zijn vriendin Georgina Rodriguez (25), zegt zijn management donderdag tegen TMZ. Daarmee ontkracht de Portugees de geruchten die de afgelopen dagen de ronde deden.

Ronaldo is al jaren samen met Rodriguez en zou volgens de geruchten afgelopen zomer met haar in het huwelijk zijn getreden tijdens een bezoek aan Marokko. Het management van de Juventus-aanvaller drukt die berichten nu de kop in: "Hij is niet getrouwd."

Verhalen dat er een huwelijk tussen de twee op stapel stond, gingen ook vorig jaar al rond toen Rodriguez een enorme ring om haar vinger had tijdens een interland tussen Rusland en Portugal. Ze liet later weten dat het geen verlovingsring was.

Ronaldo en Rodriguez hebben samen een jonge dochter. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar heeft daarnaast nog drie kinderen.