De Britse Julia Evans (35), die sinds de lente samen is met Raymond van Barneveld (52), ziet nog een lange toekomst met de darter voor zich. Evans sluit niet uit dat zij met hem gaat trouwen.

Evans vertelt in Art over de Vloer dat zij hoopt binnenkort veel tijd te kunnen doorbrengen met de darter, die na het WK in december in Londen afscheid neemt van het darten. "Zonder die druk."

Kinderen liggen echter niet in het verschiet voor het koppel, zegt Evans. "Maar ik wil met hem oud worden. Een huwelijk sluit ik niet uit."

Evans en Van Barneveld ontmoetten elkaar op een dartstoernooi in Southampton. "We raakten aan de praat en hebben een tijd met elkaar gekletst. Er was een echte klik, dat verraste me ook", vertelt de Britse.

In maart dit jaar werd de darter samen met de Britse vrouw vastgelegd door tabloid The Sun, wat tot een enorme hoeveelheid media-aandacht leidde. "Dat was overweldigend en had ik niet verwacht", gaat Evans verder.

Op de vraag waarom ze verliefd is geworden op Van Barneveld, zegt Evans: "Om alles. Hoe we samen zijn, hij is geduldig en lief. Ik begrijp hem en hij mij. Ik denk dat we goed bij elkaar passen."

'Ben heel gelukkig met Julia'

De 52-jarige Van Barneveld, die bezig is aan zijn laatste jaar als professioneel darter, is heel blij met zijn nieuwe relatie. "Het gaat nu minder in de sport, maar ik ben heel gelukkig met Julia. Als ik het zou mogen omdraaien, zou ik het niet doen."

"Ze heeft humor, een drukke baan, houdt van lekker eten, is geen moeilijk persoon", vertelt Van Barneveld over zijn nieuwe vriendin. "Ze vindt alles leuk en we kunnen lachen met elkaar."

De dochters van Van Barneveld hebben Evens nog niet ontmoet. "Dat laat ik aan henzelf over."

De darter liet begin dit jaar weten dat hij na een huwelijk van 25 jaar gaat scheiden van zijn vrouw Silvia, met wie hij twee kinderen heeft. In april maakte hij bekend een nieuwe relatie te hebben.