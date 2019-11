Roxeanne Hazes wilde vrijdag bijna een optreden stopzetten, omdat ze zich naar eigen zeggen "eenzaam en doodongelukkig" voelde. De zangeres vertelt in het programma Ladies Night dat er eigenlijk geen duidelijk aanwijsbare reden voor was.

Hazes vertelt in gesprek met onder anderen Merel Westrik dat ze op de dag voorafgaand aan het optreden ineens erg verdrietig werd, zonder dat hier een duidelijk aanwijsbare reden voor was.

Ze besloot haar concert toch door te zetten, maar deelde wel met het publiek dat ze zich niet helemaal goed voelde. "Dames en heren, ik weet niet wat er precies aan de hand is, alleen dat ik niet goed in mijn vel zit. Alles zit even tegen. Ik ben hier toch voor jullie en ga er een leuke avond van proberen te maken."

De zangeres ontving naar eigen zeggen een uitbundig applaus en volbracht de show. Na afloop kwamen bezoekers naar haar toe om te zeggen hoe dapper ze de zangeres vonden. Ook kreeg ze veel opmerkingen van mensen die zich erin herkenden en hoe fijn het was om te zien dat Hazes ook gewoon een mens is.

Vooral dat laatste vindt de 26-jarige zangeres heel belangrijk. "Ik wil graag praten over onderwerpen die we soms lastig vinden. We hebben het allemaal weleens moeilijk en erover praten is meestal heel goed", aldus de zangeres.

'Een vervelende situatie rondom een familielid blijft toch verdrietig'

Op de vraag van presentatrice Westrik of het verdrietige gevoel misschien met de relatieperikelen van haar broer André Hazes te maken heeft, antwoordt de zangeres: "Natuurlijk doet dat me zeker iets. We hebben geen contact met elkaar. Maar als je constant geconfronteerd wordt met een vervelende situatie rondom een familielid, dan blijft dat toch verdrietig. Het is toch familie."

Na het optreden zegt Hazes met een goed gevoel huiswaarts te zijn gekeerd. De zangeres is vooral erg blij dat ze open en eerlijk is geweest. Toch zegt ze nog niet helemaal lekker in haar vel te zitten. "Ik moet hier gewoon even doorheen", aldus Hazes.

De zangeres is tot 7 december bezig met een clubtournee, die in het voorjaar van 2020 wordt hervat.