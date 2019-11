Bridget Maasland vindt het jammer dat er afgelopen week veel negatieve reacties kwamen op het nieuws rondom haar relatie met André Hazes. De presentatrice, die voor het eerst sinds de bekendmaking van het nieuws weer bij RTL Boulevard te zien was, vertelt in het programma dat zij en Hazes hierdoor niet konden genieten van hun tijd samen.

"Ik ben verliefd, André is verliefd, maar we konden niet genieten van het feit dat we elkaar aan het ontdekken zijn", vertelt Maasland woensdag. Ze laat weten verbaasd te zijn door de mediastorm die het nieuws veroorzaakte.

"Ik ben ervan overtuigd dat we het op een nette manier doen", zegt de 45-jarige presentatrice over hoe zij en de 25-jarige zanger hun relatie hebben gedeeld met het grote publiek. "Ik geloof in eerlijkheid en wil het niet achter gesloten deuren houden."

Maasland zegt dat er "gelijk werd gedaan alsof we getrouwd waren". "We zijn gewoon aan het daten en zijn aan het kijken of er meer inzit. We vinden elkaar heel leuk."

'Schandalig dat Privé die foto plaatste'

Ook spreekt de presentatrice zich negatief uit over weekblad Privé, dat op 13 november een foto van de driejarige zoon van Hazes plaatste met als koptekst 'Kleine jongen. Hoe leg je hem dit uit?'. Het blad doelt hiermee op de stukgelopen relatie van de vader en moeder van de jongen en de nieuwe relatie van zijn vader met Maasland.

Volgens Peter R. de Vries gaat Hazes roddelblad Privé aanklagen, omdat het blad de driejarige zoon van de zanger op de voorpagina heeft gezet. Hazes vindt dat hiermee het portretrecht van zijn kind is geschonden. De zoon van De Vries gaat hem juridisch bijstaan.

"Ik vind het echt schandalig", zegt Maasland hierover. "Ik heb het eerder met mijn zoontje meegemaakt. Peter heeft me toen geholpen en we hebben de zaak gewonnen, maar het kwaad is dan al geschied. Er zijn geen winnaars, een kind houdt er een leven lang last van. Exploitatie over de rug van een kind is het ergste dat er is."

Stel leerde elkaar kennen via appcontact

Zaterdag 9 november maakte Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg over is. De zanger noemde de breuk "een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan".

Vervolgens liet Westenberg op Instagram weten dat er een "andere vrouw" in het spel zou zijn. Hazes en Westenberg waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 hun zoon André.

Kort daarop werd bekend dat Maasland de nieuwe vriendin van de Leef-zanger is. "Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen", aldus Hazes.

De presentatrice en de zanger leerden elkaar kennen toen zij hem om kaartjes voor zijn concert in Rotterdam Ahoy vroeg. "Toen kreeg ik een appje met: 'Mag ik er tien?' En dat was Bridget."

Achteraf liet Maasland weten dat ze had genoten van de show, waarop volgens Hazes "een rustig contact" volgde. "Maar op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien."