Olcay Gulsen begrijpt niet waarom media zo veel willen weten over de prille relatie tussen haar en Ruud de Wild. "Die aandacht was buiten alle proporties", zegt ze in Grazia.

De 38-jarige ondernemer en de radiopresentator onderzoeken, enkele maanden nadat ze al toenadering tot elkaar hadden gezocht, wat ze voor elkaar voelen.

Die eerste poging werd gestaakt, omdat Gulsen tijd nodig had om het overlijden van haar ex te verwerken. Ook werden zij en de vijftigjarige De Wild destijds continu gevraagd of ze een relatie hadden en werden ze volgens haar belaagd door de pers.

"Er lagen fotografen bij mijn huis die niet weggingen totdat ze een foto van ons hadden. Ik vind dat wel een ding, dat je niet op een rustige manier kunt ontdekken of je iemand echt leuk vindt, zonder dat iedereen daar bovenop springt en daar wat van vindt. Who the fuck ben ík nou… Laat me gewoon met rust", aldus de voormalig RTL Boulevard-deskundige in gesprek met het tijdschrift.

De aandacht voor het koppel zwakt op dit moment enigszins af, zegt Gulsen. "Toen ik in mei met Ruud omging, zijn we echt belaagd door iedereen. Maar nu we zelf hebben aangegeven dat we weer aan het daten zijn, is het veel rustiger, en dat willen we graag zo houden."