Rapper Ja Rule is ontslagen van rechtsvervolging in de civiele zaak die gedupeerden van het mislukte Fyre-festival tegen hem en anderen hadden aangespannen. Volgens de rechter kunnen de eisers niet aantonen dat ze hun festivaltickets hebben gekocht vanwege de promotie die de rapper heeft gemaakt voor het festival, meldt The Guardian dinsdag.

"Deze uitspraak is niets minder dan totale gerechtigheid voor de heer Atkins", reageert de advocaat van de rapper, wiens echte naam Jeffrey Atkins is, op de uitspraak. Ja Rule heeft zelf nog niet in het openbaar uitspraken gedaan over zijn ontslag van rechtsvervolging.

De eisers vroegen in een gezamenlijk aangespannen rechtszaak een bedrag van 100 miljoen dollar (ongeveer negentig miljoen euro) als schadevergoeding voor het in 2017 mislukte festival. Nu de rapper niet langer wordt vervolgd gaat de zaak zelf wel door; ondernemer Billy McFarland, die in oktober 2018 vanwege fraude rondom het festival een gevangenisstraf kreeg van zes jaar, dient zich nog wel te verantwoorden.

Het Fyre festival zou in 2017 een luxe weekend zijn op de Bahamas, met optredens van onder anderen Major Lazer. De ruim vijfduizend mensen die een kaartje hadden gekocht, kregen echter koude broodjes kaas, haastig in elkaar gezette tenten en vochtige matrassen.

Ja Rule en McFarland, die beiden achter het festival zaten, werden in februari door een rechter veroordeeld tot het terugbetalen van het geld dat ze voor de organisatie ervan hadden geleend. In juli werd de rapper vrijgesproken van het plegen van fraude rondom het festival.