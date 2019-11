Bettina Holwerda moet haar rol in Sint on Ice opgeven. De actrice zou samen met haar man Jim Bakkum in de schaatsshow verschijnen, maar tijdens repetities bleek dat niet te combineren met de zorg voor hun jonge dochtertje.

"Natuurlijk vind ik het jammer dat een van ons de show niet kan doen, maar we moeten ook kijken naar wat het beste is voor ons en ons gezin", aldus Bakkum.

Holwerda en Bakkum kregen hun derde kindje, Molly, in maart van dit jaar. Omdat het meisje nog erg jong is en veel zorg nodig heeft, kunnen haar ouders toch niet tegelijkertijd in Sint on Ice optreden.

De rol van Holwerda wordt overgenomen door zangeres Maud Mulder. "Gelukkig kan Maud de rol van Bettina overnemen. Ze heeft ook schaatservaring en ik ken haar goed, waardoor er al een natuurlijke klik is", zegt Bakkum daarover.

Mulder werd, net als Bakkum, bekend door haar deelname aan Idols.