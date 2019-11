Robin Martens heeft een taakstraf van 45 uur gekregen, meldt het Openbaar Ministerie van Noord-Holland dinsdag. De 27-jarige actrice zou tijdens een uitgaansavond in Castricum geweld hebben gebruikt tegen een politieagent.

Naast het uitvoeren van de taakstraf moet Martens een schadevergoeding van 300 euro betalen aan de agent, die ze in het gezicht geslagen zou hebben. Dat werd dinsdag bepaald tijdens een besloten zitting, op basis van onder andere getuigenverklaringen en beeldmateriaal.

In een verklaring zegt het OM dat geweld tegen medewerkers met een publieke taak, zoals politieagenten, strenger wordt bestraft. "Door geweld te gebruiken tegen een politieagent, is verdachte ernstig over de schreef gegaan", aldus het Openbaar Ministerie.

In de talkshow Beau vertelde de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice dat ze de agent alleen had geduwd, omdat ze haar vriend wilde verdedigen.

Martens is niet tegen de beslissing van het OM in verzet gegaan.