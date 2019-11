Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, krijgt geen straf opgelegd voor snelheidsovertredingen die hij in 2017 zou hebben begaan. De kantonrechter concludeerde dat hij niet de bestuurder was van de auto die te snel reed.

De rapper moest voor de rechter verschijnen, omdat een auto die op zijn naam staat in augustus 2017 twee keer flink te hard reed.

Volgens de rechter is er echter genoeg bewijs dat Boef tijdens de overtredingen niet zelf achter het stuur zat. Hij wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging, wat betekent dat hij geen straf krijgt.

In januari kreeg Boef nog een forse boete en een rijverbod van achttien maanden opgelegd, omdat hij in 2016 onder meer met 300 kilometer per uur over de snelweg reed.