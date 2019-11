Kimberly Van Der Beek, de vrouw van James Van Der Beek, heeft een miskraam gekregen. De acteur deelt het nieuws op Instagram en droeg zijn dans in de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars aan haar op.

De 42-jarige voormalig Dawson's Creek-acteur en zijn vrouw maakten onlangs bekend in verwachting te zijn van hun zesde kind. "Kimberly en ik zijn beland in de ergste nachtmerrie van alle ouders die in verwachting zijn. We zijn ons kindje verloren", schrijft hij. Zijn vrouw was in april uitgerekend.

De acteur vertelt dat de miskraam ook een gevaar was voor de gezondheid van zijn vrouw. "We hebben dit eerder meegemaakt, maar niet zo laat in de zwangerschap en zeker niet met zoveel gevaar voor Kimberly." Hij zegt te verwachten dat het een tijd zal duren voordat het stel dit verlies verwerkt heeft.

Zijn vrouw kreeg de miskraam in de periode dat Van Der Beek deelnam aan de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars. Hoewel de acteur na het nieuws uit het programma wilde stappen, overtuigde zijn vrouw hem toch mee te blijven doen. Hij droeg zijn dans op aan haar. Hoewel hij als één van de favorieten gold, moest hij deze week het veld ruimen en eindigde als vijfde.