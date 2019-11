Martin Garrix is weer vrijgezel. De producer en model Charelle Schriek zijn na een relatie van drie jaar uit elkaar.

"Het doet me verdriet om te moeten meedelen dat Charelle en ik niet langer samen zijn. We houden heel veel van elkaar, maar door onze drukke agenda's hebben we moeten besluiten uit elkaar te gaan", aldus de 23-jarige Garrix via Instagram Stories.

Iets minder dan drie jaar geleden werd duidelijk dat de twee een koppel vormden, toen uit foto's op Instagram bleek dat ze samen op vakantie waren gegaan.

"Liefde betekent ook dat je het beste voor degene van wie je houdt wil, en op dit moment doen we dat door onze tijd niet langer samen door te brengen. We hebben drie geweldige jaren gehad en zullen de tijd die we samen hebben gehad koesteren", aldus de producer en dj.

Garrix vraagt mensen zijn privacy te respecteren.